Quand Kylian Mbappé était obligé de faire la vaisselle…

En plus d’être un sportif accompli, Kylian Mbappé est également un homme engagé. Et dans le cadre d’une interview pour évoquer son engagement auprès des autres, le joueur du Paris Saint-Germain a dévoilé une petite anecdote sur les principes de vie que lui a inculqués sa mère, Fayza Lamari. À commencer par faire la vaisselle, même en étant champion du monde.

« Non, maintenant je ne la fais plus (rires). Mais c’est vrai que pendant longtemps ma mère voulait que je la fasse pour que j’aie la valeur des choses, que je puisse faire les choses par moi-même, que je ne sois pas assisté, que je prenne conscience de la valeur des choses, que chaque chose se mérite. Mais elle me fait deux, trois rappels qui sont parfois encore… Mais c’est une maman (rires) », a-t-il déclaré à Brut.

