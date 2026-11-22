Le FC Barcelone reçoit sur la pelouse du Spotify Camp Nou Villarreal ce dimanche à 14h, dans le cadre de la 13ème journée de Liga. Les Barcelonnais s’articulent en 4-3-3 avec Joan Garcia dans les cages. La défense est composée d’Eric García, Gerard Martín, Frenkie De Jong et Joao Cancelo. Devant on retrouve Pedri accompagné de Marc Bernal, et Fermín. L’attaque sera animée par Lamine Yamal, Karim Adeyemi et Raphinha.

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Villarreal va évoluer en 4-4-2 avec Gulacsi dans les buts. Veiga, Navarro, Freeman et Romero sont en défense. L’entrejeu des Groguets est composé de Moleiro, Gueye, Buchanan et Comesaña. Le duo Oluwaseyi-Mikautadze va évoluer en attaque.

Les compositions :

FC Barcelone :

Villarreal :