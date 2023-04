OM : le superbe geste de Ruslan Malinovskyi

La suite après cette publicité

Très affecté par la guerre impliquant la Russie et son pays l’Ukraine depuis maintenant plus d’un an, Ruslan Malivoskyi reste présent pour les enfants de son pays. L’ancien joueur de l’Atalanta Bergame, qui en avait déjà accueilli une vingtaine à la Commanderie lors de sa signature à l’OM en janvier, a réaffirmé son engagement.

La Provence indique que le joueur de 29 ans s’est rendu hier, en compagnie de sa femme et de sa fille, dans un local de l’association Marseille - Odessa afin de rencontrer ces jeunes réfugiés ukrainiens. L’occasion d’offrir quelques cadeaux aux enfants et surtout, des sourires. «Ce n’est pas une période facile, ce qui se passe est injuste. C’est important pour nous d’apporter notre aide», a-t-il confié au cours de cette rencontre, indiquant qu’il envisageait de faire «encore plus» les prochaines fois.

