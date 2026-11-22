Le FC Barcelone a vécu un drôle de dimanche après-midi… Après quelques minutes de jeu seulement, les hommes d’Hansi Flick étaient déjà menées 2-0 par Villarreal au Camp Nou. Une entame de match catastrophique, et une potentielle très mauvaise opération au classement de la Liga après la victoire du Real Madrid face au Celta samedi (2-1). Et toute la première période des Blaugranas a été assez mauvaise…

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Mais en deuxième période, portés par Pedri et Lamine Yamal, les Catalans ont réussi une remontada et se sont finalement imposés 3-2. De quoi reprendre trois points d’avance sur le Real Madrid, et huit points d’avance sur l’Atlético en attendant le match des Colchoneros. Et ce match a été marqué par une certaine tension sur le terrain, avec l’expulsion de Pau Navarro en fin de match, alors que Fermin Lopez a aussi été expulsé même si les caméras de la télévision ne l’ont pas montré.

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Le Barça accusé de faire pression

Après le match, on l’avait très mauvaise du côté de Villarreal. Après le match, Santi Comesaña a ainsi poussé un gros coup de gueule. « Le premier but du Barça nous a tués psychologiquement. Gulacsi (le gardien, NDLR) ne touche pas le ballon, et l’arbitre siffle corner. C’était pareil au Bernabéu. La pression que mettent le Barça et le Real Madrid sur les arbitres est très dure. En première période, il y a 7 joueurs du Barça qui protestaient autour de l’arbitre. Et ça a joué. En deuxième période, l’arbitre a commencé à nous sortir des cartons. Il siffle quatre fautes de suite, très douteuses. Après, le corner quand il aurait dû siffler six mètres », a indiqué le milieu de terrain sur DAZN.

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À noter que Pedri a aussi pu répondre aux accusations : « il y a toujours de la pression sur l’arbitre. Tout le monde met la pression, ça ne vient pas de nous. Je pense que Moleiro aurait dû être expulsé par exemple. Je ne veux pas critiquer l’arbitre, c’est compliqué d’arbitrer ». Un week-end de plus, la journée de Liga est donc marquée par des polémiques, et, forcément, une petite dose de mauvaise foi des deux côtés…