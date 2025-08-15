Menu Rechercher
Le départ de Mukiele va rapporter 13M€ au PSG

Envoyé parmi les lofteurs du PSG, Nordi Mukiele va quitter la capitale française. Comme indiqué ces dernières heures, le défenseur de 27 ans est en passe de rejoindre Sunderland, auteur d’un mercato XXL.

Selon nos dernières informations, ce départ va permettre aux champions d’Europe en titre d’encaisser pas moins de 13 millions d’euros. Une jolie plus-value pour le club parisien, qui avait recruté Mukiele, à l’été 2022, en provenance du RB Leipzig contre environ 10 M€.

