CdF : Bordeaux est qualifié pour le 4e tour

Les Girondins de Bordeaux ont disputé ce dimanche leur tout premier match de la saison à Saintes (Départemental 2), lors d’un 3e tour de Coupe de France décalé d’une semaine, à huis clos et largement remporté (4-0). Les buteurs ? Alexandre Kalyvas (16e), El Hadji M’Boup (31e), Noa Cebola (48e) et Hichem Abderrebi (87e).

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Alors que le club ne sait toujours pas dans quel Championnat il évoluera, les Bordelais accèdent, en attendant, au 4e tour de la compétition semaine et défieront Angoulême, équipe de National 1 (ex-N2).