Jocelyn Angloma : "je ne vois pas comment l’OM pourrait gagner face au PSG"

FM : vous qui avez joué dans les deux équipes, quel est votre pronostic pour ce Classique pour le moins spécial de dimanche soir ?

JA : concernant l’OM et le Classique, je dirais que ça n’arrive pas au bon moment à cause de la situation compliquée vécue par l’OM en ce moment entre les incidents de la Commanderie et le départ soudain d’André Villas-Boas. Mais il va falloir jouer ce match. Et je pense que ça va être compliqué. Est-ce que l’OM va pouvoir réagir ? Est-ce que les joueurs vont pouvoir réagir par rapport à cela, à tout ce climat particulier et à l’incertitude du moment ? Concernant les Parisiens, ils ont gagné contre Nîmes, mais ils ont perdu à Lorient le week-end dernier et il va falloir se racheter notamment par rapport au match aller gagné par l’OM. Un match tendu où les joueurs étaient très énervés, avec des cartons rouges de part et d’autre et où l’OM avait gagné. Il y aura donc une revanche à prendre, mais je pense malgré tout que ça va être très compliqué des deux côtés. J'espère quand même que l’OM va réagir, mais bon ça va être difficile pour eux sachant que le PSG aussi ne peut pas se permettre de perdre deux matchs de suite à l’extérieur. Les choses vont être compliquées, mais maintenant il faut voir comment ça va se passer. Dans tous les cas, les évènements font que le Classico arrive au mauvais moment, en espérant que les choses vont se calmer et qu’on verra un bon match. Concernant le pronostic, c'est compliqué. Moi, c’est vrai, j’aurais aimé que l’OM gagne mais dans les conditions actuelles, je ne vois pas comment l’OM pourrait gagner face au PSG. Attendons de voir...

FM : revenons sur les incidents de la Commanderie. En tant qu’ancien joueur de l’OM, cela a dû vous toucher ?

JA : concernant les incidents du week-end à la Commanderie, je suis comme tout le monde. Je ne peux pas admettre une situation de la sorte. Les supporters peuvent s'énerver, mais de là à se mettre dans ces conditions pour aller casser du matériel au cœur de l’institution OM… Je pense qu’ils portent énormément préjudice au club sachant les difficultés qu’il y a actuellement notamment à cause du COVID et l’incertitude qui plane autour du club. Il y avait beaucoup mieux à faire que ça. Heureusement qu’il n'y a pas eu de blessés, de morts… Parce que quand on voit les images, on aurait pu craindre bien pire, ça n’est pas la bonne solution. Je pense comme tout le monde : on déplore ces moments-là.

FM : à ce propos, vous avez eu des propos assez durs contre les joueurs de l’OM, après les 13 défaites consécutives en Ligue des Champions. Êtes-vous toujours scandalisé par cette terrible performance ?

JA : oui, on l’est surtout qu’il y a des équipes à la portée de l’OM, mais est-ce qu’on a vraiment joué ces matches-là ? Je ne sais pas. Il faut peut être parler plus durement pour que les joueurs puissent réagir parce que ça paraît tellement facile de venir et perdre un match, il n’y a pas la réaction que l’on attend. Je ne dis pas que les joueurs ne jouent pas, mais on sent qu’ils sont là, qu’ils sont dépités et attendent que ça se passe. Si ça va bien tant mieux, si ça se passe mal tant pis et c’est ça qui est un peu désolant. Je ne dis pas que dans le fond, les joueurs n’ont pas envie, mais on ne sent pas ce côté où il faut se battre pour gagner. Mais il va falloir se battre quand même, aller au charbon. C’est ça qu’on attend de l’OM et des joueurs qui portent ce maillot, surtout si on veut jouer la Champions League régulièrement.

FM : que pensez-vous de l’arrivée de Mauricio Pochettino au PSG ?

JA :ce n’est pas facile de juger alors qu'il vient d'arriver, mais c’est un entraîneur qui a prouvé quand même des choses avec Tottenham même s’il n’a pas encore eu de grande victoire. C’est un entraîneur qui a la possibilité de travailler avec des joueurs de renom, des stars et qui peut apporter ses connaissances et une manière différente de jouer. C’est vrai que moi, je me pose des questions aussi concernent le départ de Tuchel. C’est vrai que c’était prévisible vu comment ça se passait avec Leonardo. On peut poser la question différemment parce que ça fait un moment que Leonardo est là et Paris n’a toujours pas gagné ce qu’il est censé gagner, c’est à dire la Champions League. Donc, je me pose la question, avec des joueurs qui sont arrivés et qu’il a mis à disposition de Tuchel par exemple Danilo en dernier, ça n'a pas trop fonctionné et ces derniers temps, c’était quand même assez compliqué que les deux puissent travailler ensemble. À l’arrivée, Tuchel est viré et Leonardo est toujours là, donc faudrait peut-être se poser la question : est ce que Leonardo est là pour faire les choses comme il se doit ? Autre chose, il faut voir si on va laisser le temps à Pochettino de travailler. Ce n’est pas évident pour un club comme Paris qui a besoin de gagner, qui a besoin de titre et puis surtout de voir du beau jeu, c'est important ! Mais est-ce qu’on va lui laisser ce temps-là ? Est-ce qu’entre Leonardo et Pochettino, ça va prendre ? Je l'espère...

FM : il y a un sujet sur lequel on vous sent partager au PSG : Neymar, notamment concernant son comportement. Est-ce que c’est dur pour un ancien joueur comme vous d’accepter cela ?

JA : pour moi, oui parce que c'est un joueur qui a beaucoup de talent, mais il se perd dans la futilité et c’est dommage. C’est un joueur qui a toutes les qualités pour être au même niveau que Ronaldo et Messi. C’est un garçon qui peut aussi répondre par la violence, on peut le comprendre quelque part. Je pense à ce match contre Lyon il y a quelques mois notamment. Il n’était pas en forme et s’était énervé à plusieurs reprises. Avec un joueur d'un tel niveau, ça ne devrait pas arriver.

FM : on le voit dans vos interviews récentes accordées aux médias en Métropole, vous dites ce que vous pensez, sans filtre. Est-ce que vous trouvez que les footballeurs sont trop lisses dans leur façon de s’exprimer envers les médias ?

JA : oui, mais ça devient très dur pour eux, car il y a énormément de médias et les joueurs peuvent se faire incendier par des gens qui n’y connaissent rien au foot. Alors forcément, les joueurs essayent de se protéger à ce niveau-là. Il est vrai que le monde du foot demande d’avoir de la personnalité et du répondant, mais je pense que le joueur a son mot à dire dans tous les cas.

FM : vous qui étiez latéral droit, est-ce que c’est difficile aujourd'hui de trouver un spécialiste de ce poste ?

JA : oui, c’est très difficile surtout du côté droit. Côté gauche, il y en a beaucoup et des très intéressants, mais coté droit il n'y en a pas beaucoup. En ce moment, il y a le latéral droit de Liverpool Trent Alexender-Arnold et puis il y avait Dani Alves quand il était en forme. En France, j’ai bien aimé la reconversion de Bouna Sarr qui, grâce à son changement de poste, a pu monter en puissance et se retrouver au Bayern Munich.

FM : comment ça se passe pour vous en tant que sélectionneur de la Guadeloupe ?

JA : ça se passe bien, on essaie de bosser le mieux possible pour se qualifier pour la Gold Cup, même si se n’est pas forcément évident, mais bon ! C’est du boulot.

FM : pour la Gold Cup, quelles sont vos ambitions ?

JA : on a de nouveau des ambitions. Il faut savoir qu'on a déjà réalisé de très belles choses dans cette compétition. On est arrivés en demi-finale contre le Mexique en 2007 et on a été qualifiés pour la compétition trois fois d’affilée en 2007, 2009 et 2011. Mais depuis, on n'y est plus retournés. Donc oui, on aimerait passer les préliminaires et se qualifier à nouveau. Ca ne va pas être facile, mais il faut quand même essayer de se qualifier.

FM : est-ce que vous ambitionneriez d’appeler dans votre sélection des joueurs de championnats européens pour être plus performant ?

JA : bien sûr, c’est vrai que ce championnat-là a bien évolué par rapport à auparavant et puis c’est vrai qu’il y a des joueurs de très bon niveau. Dans un premier temps, quand on joue contre les États-Unis ou le Mexique, on va rencontrer des joueurs qui jouent en Europe. On peut aussi rencontrer des Costariciens qui jouent très bien comme par exemple Keylor Navas. C’est un gardien, mais c’est quand même le gardien du PSG, l'un des meilleurs du monde. On a aussi la possibilité de faire venir des joueurs de métropole par exemple Mickaël Alphonse qui est souvent avec nous. Il y a aussi des joueurs moins connus, mais qui jouent quand même en Ligue 2 voire en Ligue 1 donc c’est tout bonus pour nous. Mais il faut quand même être à la hauteur parce qu’on se retrouve avec des amateurs et des pros et ça, c’est souvent délicat à gérer.