Le but d’Ethan Mbappé pour sceller la victoire du LOSC contre Troyes

En s’imposant 2-0 face à Troyes ce dimanche, le LOSC a provisoirement pris les commandes du championnat devant l’AS Monaco. Lancés par un but exceptionnel de Tiago Santos en première période (18e, 1-0), les Dogues ont scellé leur succès dans les arrêts de jeu grâce à une réalisation d’Ethan Mbappé (90+3e, 2-0).

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Mbappé fait le break pour le @losclive dans le temps additionnel ! 💥



Grâce à ce but, les Dogues prennent seuls la tête de la @ligue1 ! 🐶#LOSCESTAC pic.twitter.com/gwfp8FxhOt — L1+ (@ligue1plus) September 13, 2026

Après un bon relais entre Haraldsson, Giroud et Kjaergaard, l’ancien Parisien était trouvé dans la surface de réparation. Il portait le score à 2-0 d’un plat du pied clinique pour parachever le succès lillois. C’est le premier but de la saison en Ligue 1 d’Ethan Mbappé, auteur d’un doublé en préparation face à Louvain (3-6). L’ailier de 19 ans finit mieux la semaine qu’il ne l’avait commencée après avoir été expulsé face au Real Betis en Ligue Europa. Passeur décisif en première période, il avait vu rouge après la provocation d’un adversaire à qui il avait assenné un coup de coude.