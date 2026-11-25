Le PSG n’a pas réussi à battre la Roma ce soir dans cette 5e journée de Ligue des Champions (2-2). Le double tenant du titre cède du terrain sur le leader, le Real Madrid, et a montré le visage d’une équipe un peu fatiguée. Pour João Neves, interrogé sur Canal+ après la rencontre, il faut aussi souligner la qualité de la Louve, probablement la meilleure équipe que les Parisiens ont affrontée cette saison.

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«Ils ont marqué les mêmes buts que nous. On a affronté une très bonne équipe, peut-être la meilleure. Ils ont de grosses qualités individuelles et collectives. On doit être mieux, améliorer des choses. C’est un match de Ligue des Champions, ça se gagne dans les détails. On doit marquer un but en plus», affirme le Portugais, concédant que les blessures de Kvara et Doué ont une incidence. «Bien sûr ce sont deux joueurs en moins qu’on aura mais c’est comme ça. On doit s’adapter.»