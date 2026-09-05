Loïs Openda et les recrues donnent déjà raison au mercato de l’OL

Le mercato de l’Olympique Lyonnais aura été mouvementé. Outre les arrivées de Kail Boudache, Mads Bidstrup, Zachary Athekame ou encore Loïs Openda, les Gones ont notamment perdu Afonso Moreira et Malick Fofana dans les dernières heures du marché. Un été particulièrement animé sur lequel Matthieu Louis-Jean est revenu après la victoire contre Auxerre. « On aurait pu faire mieux, on a vendu pour environ 70 millions d’euros, c’est assez conséquent. On voit encore ce soir qu’on a un effectif complet, on a voulu chercher cela avec la cellule de recrutement et Paulo Fonseca. Il fallait être plus complet que la saison dernière, notamment en termes de rotation. On est mieux armés », a reconnu le directeur sportif lyonnais.

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Le nouveau 4-4-2 lyonnais commence à séduire

En effet, malgré ces pertes importantes, le directeur sportif de l’OL a grandement apprécié le travail des nouveaux arrivants, qui montent en puissance au fil des rencontres. Felix Bacher, qui s’affirme de plus en plus dans l’axe de la défense aux côtés de Moussa Niakhaté, a livré une belle prestation et a même ouvert le score. Tout comme Zachary Athekame, auteur d’une jolie frappe à l’entrée de la surface pour faire le break contre Auxerre (3-1). Une juste récompense après le gros travail réalisé par le latéral sur son côté droit.

Dans un contexte tendu après l’élimination en barrages de la Ligue des Champions contre Fenerbahçe et le triste nul qui a suivi face au Havre (1-1), le nouveau 4-4-2 de l’Olympique Lyonnais a montré de belles promesses. Devant, Ernest Nuamah et Loïs Openda ont affiché une complémentarité intéressante. «J’ai beaucoup tenté… mais la prochaine fois sera la bonne. L’important était la victoire et nous devions remonter la pente après la déception de la semaine dernière. J’ai manqué d’efficacité devant le but, mais on va travailler pour rectifier ça par la suite», a expliqué le buteur rhodanien, précieux dans le jeu, même sans parvenir à se montrer décisif.

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Paulo Fonseca refuse de s’enflammer

«On a de très bons joueurs devant, ajoutait le buteur Zachary Athekame. D’autres peuvent aussi entrer en cours de match, comme Kaïl (Boudache, 67e), qui nous a fait beaucoup de bien sur le côté. On a Ernest (Nuamah), on a Loïs (Openda), et plein d’autres joueurs. Aujourd’hui, on a un très bon groupe. On va aller chercher tous les matches à fond cette saison. On s’entend tous bien. Il y a une très bonne cohésion, à l’entraînement ou en dehors». Un enthousiasme partagé par Paulo Fonseca, même si l’entraîneur portugais préfère, lui, tempérer les attentes.

« Vous parlez des buteurs, mais Mads (Bidstrup) a fait un grand match avec beaucoup d’intensité. Il peut être important pour nous. Je suis satisfait, car nous avons un très bon groupe. Il y a cependant beaucoup de choses à améliorer pour progresser. Je veux rester mesuré, la saison sera longue », a-t-il affirmé. Un discours prudent alors que plusieurs recrues commencent déjà à prendre une place importante dans le collectif lyonnais. Avec un effectif qui semble plus complet que la saison dernière et un Loïs Openda désireux de se relancer après un passage compliqué à la Juventus, l’OL dispose désormais de nouvelles armes pour nourrir ses ambitions. Après l’échec amer vécu en barrages de Ligue des Champions, les Gones peuvent continuer sur cette lancée pour jouer le podium et, enfin, retrouver la Ligue des Champions après l’échec amer du début de saison.