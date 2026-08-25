RB Leipzig : la Lazio, Galatasaray et Leeds intéressés par Conrad Harder

Selon nos informations, Conrad Harder pourrait bien quitter le RB Leipzig avant la fermeture du mercato estival. L’attaquant danois de 21 ans suscite notamment l’intérêt de Leeds, qui apprécie son profil et surveille attentivement sa situation, tout comme Galatasaray. Arrivé en Allemagne l’été dernier après son passage au Sporting CP, l’international danois n’a pas réussi à s’imposer comme un titulaire régulier et Leipzig semble désormais ouvert à son départ. La situation sportive du joueur s’est encore compliquée avec les choix de Martín Demichelis, qui ne semble pas compter pleinement sur lui pour la suite de la saison.

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La Lazio est également active sur ce dossier et travaille sur une formule différente. Le club italien propose actuellement un prêt assorti d’une option d’achat afin de convaincre Leipzig de laisser partir son jeune attaquant. Cette piste italienne vient s’ajouter aux intérêts déjà connus autour de Harder, dont le nom avait notamment circulé dans plusieurs championnats européens.