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Coupe du Monde

Equipe de France : vives échauffourées face au Paraguay !

Par Valentin Feuillette
1 min.
Kylian Mbappé et Michael Olise avec la France @Maxppp
Paraguay 0-0 France
winamax
1 14.0 N 2.65 2 1.52 bonus 100€

De vives tensions ont éclaté à la 34e minute à Philadelphie après une faute de Cubas sur Kylian Mbappé. Retenu de manière illicite alors qu’il venait d’éliminer son adversaire avec un petit pont, l’attaquant français s’est accroché avec le milieu paraguayen, provoquant une brève échauffourée impliquant les 22 joueurs.

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La situation est toutefois rapidement revenue au calme. Quelques instants plus tard, Galaza s’était déjà illustré par un geste litigieux en portant la main au cou de Mbappé, qui était resté au sol quelques secondes. Cette montée de tension a contribué à hacher le rythme de la rencontre, au bénéfice du Paraguay, même si l’arbitre n’a pas sanctionné cette action.

Pub. le - MAJ le
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