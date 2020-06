Manchester United : mort d'un vainqueur de la Coupe des clubs champions 1968

C'est une triste nouvelle que Manchester United vient d'annoncer. Âgé de 78 ans, l'ancien défenseur Tony Dunne vient de s'éteindre ce lundi. Le natif de Dublin a reçu un hommage sur les réseaux sociaux de la part des Red Devils : «l'un de nos meilleurs arrières latéraux. Une partie intégrante de l'équipe gagnante de la Coupe d'Europe 1968. Un joueur qui a fait 535 apparitions sous le maillot rouge de Manchester United. Nos sincères condoléances vont aux proches de Tony Dunne. Qu'il repose en paix.»

Ancien coéquipier de Bobby Charlton et George Best, Tony Dunne a eu une longue carrière débutée en 1958 avec la formation irlandaise de Shelbourne FC et qui s'est achevée en 1979 avec l'équipe américaine de Detroit Express. Vainqueur de deux championnats d'Angleterre, il a surtout remporté la Ligue des Champions (Coupe des Clubs Champions) en 1968. Il a aussi eu 33 capes avec la sélection irlandaise.

One of our greatest-ever full-backs. An integral part of the 1968 European Cup-winning side. A player who made 535 appearances in the red shirt of Manchester United.



Our heartfelt condolences go to the loved ones of Tony Dunne. May he rest in peace. pic.twitter.com/M8xYNdqMcU