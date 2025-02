OL - PSG : Vincent Labrune annonce porter plainte après le déploiement de banderoles à son encontre

Président de la LFP, Vincent Labrune est un personnage très controversé sur la scène du football français. Accusé de copinage avec Nasser Al-Khelaïfi par certains, sa relation avec le boss du PSG a encore plus fait parler au cours des derniers jours, après qu’un enregistrement d’une réunion entre plusieurs présidents de Ligue 1 a fuité, et que l’on y voit le Qatari s’exprimer avec beaucoup de véhémence envers ses confrères, notamment John Textor. Ce dernier avait été traité de cow-boy par son homologue parisien, et avait décidé de répondre lors du match entre l’OL et le PSG au Groupama Stadium en portant un chapeau du même type.

Si la réaction de l’Américain était pleine d’humour, des supporters présents dans l’enceinte lyonnaise dimanche dernier ont usé de mots forts pour s’en prendre directement à Vincent Labrune, avec des banderoles telles que : « Labrune corrompu, à genoux devant Nasser ». Et l’ancien boss de l’OM a décidé de réagir. Dans un entretien accordé à L’Équipe, il a annoncé qu’il porterait plainte, se défendant également du message diffusé : « Remercier des gens qui participent à notre économie, ce n’est pas être soumis. Je ne suis pas inféodé à Nasser al-Khelaïfi. Cette idée, totalement fausse, n’est bâtie sur rien et elle est totalement diffamatoire. D’ailleurs, je porterai plainte contre certaines banderoles placées dans le stade de l’OL, dimanche dernier, qui font état de 'corruption’ de ma part par Nasser al-Khelaïfi. C’est absolument scandaleux, pour ne pas dire plus. » La tension grimpe en Ligue 1…