Stade Rennais : Bruno Genesio n’est pas encore fixé sur son sort

Après avoir démarré le championnat sur les chapeaux de roues, la Stade Rennais est au plus mal depuis plusieurs semaines. Si, à l’heure actuelle, la formation bretonne performe en Coupe d’Europe, elle s’enfonce progressivement dans la crise et dans la seconde moitié du classement en Ligue 1. Et pour cause, les pensionnaires du Roazhon Park restent sur 5 matchs sans victoire dont 4 défaites et 1 match nul en championnat. Ainsi, l’entraîneur des Rouge et Noir Bruno Genesio pourrait prochainement payer les frais de cette succession de mauvais résultats.

La suite après cette publicité

Sur la sellette depuis le revers essuyé par son équipe à domicile face à l’Olympique Lyonnais (0-1) dimanche dernier, le coach du SRFC demeure pour le moment aux commandes de son club à en croire les informations de Ouest-France. En s’appuyant sur une source interne, le média régional informe qu’une réunion se tient depuis lundi entre Bruno Genesio et le board rennais dans l’optique de mettre en lumière les responsabilités de chacun sur ce début de saison raté. Déterminé à ne pas se précipiter pour prendre une décision qui s’avérerait lourde de conséquences pour la suite de la saison du club breton, l’état-major du SRFC se laisse jusqu’à l’issue de la trêve internationale pour réfléchir. La rencontre entre Rennes et Reims comptant pour la 13e journée de Ligue 1 sonne-t-elle comme l’épreuve de la dernière chance pour Bruno Genesio ? Verdict le 26 novembre prochain.