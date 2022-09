Real Madrid : le Brésil furieux et choqué par une déclaration polémique sur Vinicius Junior

La suite après cette publicité

Décidément, le comportement des stars de la Seleção fait beaucoup parler. À Haïfa, Neymar a réussi à prendre un carton jaune pour avoir célébré un but contre le Maccabi Haïfa en Ligue des Champions. Ce qui a eu le don d’agacer fortement le numéro 10 du PSG. Personne n’a en effet compris pourquoi le Brésilien a été averti pour une célébration qu’il réalise depuis le début de la saison.

En Espagne, c’est Vinicius Junior qui est au centre des débats. Dernièrement, le joueur du Real Madrid s’est vu reprocher un comportement trop provocateur vis-à-vis de ses adversaires. Le vestiaire merengue l’aurait même repris de volée pour le recadrer. Mais hier soir, ce sont les propos tenus par l’agent de joueurs Pedro Bravo sur le plateau du Chiringuito de Jugones qui font jaser.

Pedro Bravo acaba de llamar mono a Vinicius.#ChiringuitoDerbi

¿Debe seguir en el programa?

🔃 Si

❤️ No pic.twitter.com/i1imkCGXjr — CHIRINGUITO SHOW (@ShowChiringuito) September 15, 2022

Vinicius Junior dans le viseur

Interrogé sur les célébrations du numéro 20 madrilène, ce dernier a déclaré : « il faut respecter l’adversaire. Quand tu mets un but à l’adversaire, si tu veux danser la samba, tu vas le faire au Brésil. Ici, tout ce que tu dois faire, c’est respecter les autres joueurs et arrêter de faire le singe. » Vous l’aurez compris, qualifier Vinicius Junior de singe en a fait bondir plus d’un. Au Brésil surtout. « Le football n’est pas le lieu pour déverser la haine et encore moins le racisme. Nous devons combattre ça ! Nous sommes avec toi Vini Jr », a posté le média brésilien TNT Sports Brasil.

O futebol não é lugar para destilar o ódio e, muito menos, o racismo. Precisamos combater isso! Estamos com você, Vini Jr. 👊🏿 — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) September 16, 2022

Globoesporte a également relayé la nouvelle et même Neymar a réagi pour soutenir son coéquipier en équipe nationale. « Dribble, danse et sois toi-même ! Passe au-dessus de ça mon gars, on dansera ensemble à ton prochain but », a posté la star du Paris Saint-Germain sur Instagram ce vendredi matin. Face à la polémique, Pedro Bravo a rapidement tenu à réagir sur son compte Twitter. « Je tiens à préciser que l'expression "faire le singe" que j'ai mal utilisée pour décrire la danse de célébration des buts de Vinicius a été faite métaphoriquement ("faire des choses stupides"). Mon intention n'était pas d'offenser qui que ce soit, je m'excuse sincèrement. Désolé ! » Fin de la polémique ?

Pas vraiment, car de nombreux internationaux auriverdes sont également montés au créneau, à l’image de Bruno Guimarães. « Cet idiot doit être en prison ! il n’a aucune excuse ! Si ce gars dit ça à la télévision en direct, imaginez ce qu’il doit dire quand il n’y est pas. Incompréhensible si ce citoyen n’est pas arrêté. » Idem pour Reinier. « Nous sommes avec toi Vini. Je t’aime. La place du raciste est en prison ! ce gars dégoûte ».

Esse BABACA precisa sair daí já preso! Não tem desculpa! Se o cara fala isso numa Tv que está ao vivo imagina o que não fala quando não está. Incompreensível se esse cidadão não for preso 🤬 https://t.co/BBfrUXIbPp — Bruno Guimarães (@brunoog97) September 16, 2022