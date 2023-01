BL : le Bayern arrache le nul contre Cologne

Mauvaise opération pour le Bayern Munich. Malgré le retour de Mané à la compétition, le champion en titre a arraché le nul 1-1 à domicile face à Cologne. Menés tout le match par un but de l’ancien Montpellierain Skhiri (4e), les Bavarois ont pris un point grâce à Kimmich en fin de rencontre (90e). Le Bayern reste 1er au classement mais n’a plus que 4 points d’avance sur le RB Leipzig, large vainqueur un peu plus tôt de Schalke (6-1).

Dans les deux autres rencontres du soir, il y a eu un nouveau score large, et toujours à l’extérieur. Wolfsbourg est allé gagner 5-0 sur la pelouse du Hertha Berlin, où Lucas Tousart était le capitaine, et remonte à la 6e place de Bundesliga. Enfin dans cette 17e journée, Stuttgart l’a lui aussi emporté hors de ses bases en ramenant une victoire 2-1 d’Hoffenheim.

Les résultats des matchs de 20h30 :

Bayern 1 - 1 Cologne : Kimmich (90e) : Skhiri (4e)

Hertha Berlin 0 - 5 Wolfsbourg : Svanberg (4e), Arnold (sp 31e), Wind (34e), Baku (72e), Marmoush (86e)

Hoffenheim 1- 2 Stuttgart : Kramaric (11e) ; Guirassy (45e+5), Endo (77e)