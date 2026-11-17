Ligue des Nations : tous les qualifiés pour les quarts et les adversaires potentiels des Bleus
L’Allemagne, les Pays-Bas, la France, la Belgique, l’Angleterre, le Portugal et l’Espagne avaient déjà validé leur ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Toutes ces sélections ont été rejointes ce soir par la Norvège, qui a obtenu la dernière place disponible au terme d’une soirée dingue. Dans une sorte de finale de cette poule 4, le quart de finaliste du dernier Mondial devait obligatoirement l’emporter au Danemark pour se qualifier aux dépens de son adversaire du soir.
Menés 0-2 après des buts de Höjlund (11e) et Höjbjerg (14e), les Norvégiens ont réduit l’écart par Haaland (37e), puis égalisé avec Ödegaard (83e), avant de renverser leur voisin 3-2 sur le fil grâce à un penalty d’Haaland au bout du temps additionnel (90e+6). Le tirage au sort aura lieu vendredi prochain à Nyon au siège de l’UEFA (à partir de 12h), et proposera un 2e de poule pour l’équipe de France, elle qui a fini première du groupe A. Les Bleus seront donc opposés aux Pays-Bas, à l’Espagne, sa bête noire, ou la Norvège, et recevront à domicile lors du match retour. Le tirage empêche de tomber sur la Belgique en raison de la phase de groupes.
Tous les qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Nations :
Groupe A1 :
- France
- Belgique
Groupe A2 :
- Allemagne
- Pays-Bas
Groupe A3 :
- Angleterre
- Espagne
Groupe A4:
- Portugal
- Norvège
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