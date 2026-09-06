Ligue 1 : Rennes s’impose à Angers et reste invaincu

Le Stade Rennais poursuit son très bon début de saison en s’imposant sur la pelouse d’Angers (2-1) lors de la 3e journée de Ligue 1. Les Bretons ont immédiatement pris le contrôle de la rencontre avec un bloc haut, beaucoup de verticalité et une forte pression sur la relance angevine. Une domination rapidement récompensée par Frankowski, trouvé seul dans la surface sur un centre en retrait de Szymanski avant d’envoyer une demi-volée dans le but d’Anthony Lopes (9e). Rennes a fait le break quelques minutes plus tard sur une action cauchemardesque pour Jordan Lefort. Après avoir perdu le ballon face à Mousa Al-Tamari, le défenseur angevin a tenté de couper le centre du Rennais mais l’a envoyé dans son propre but (16e). Largement dominé dans un premier temps, le SCO a progressivement relevé la tête et réduit l’écart sur corner. Le centre de Van den Boomen a trouvé Arcus, dont la tête à ras de terre, légèrement touchée par Brice Samba, a terminé dans le petit filet (34e). Deux minutes plus tard, Amin Sbaï est même passé tout près de l’égalisation avec une frappe croisée qui a frôlé le poteau.

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La seconde période a progressivement perdu en intensité, avec des occasions de part et d’autre mais beaucoup moins de justesse dans les derniers mètres. Angers a principalement cherché à faire mal en transition, sans parvenir à trouver la dernière passe, tandis que Rennes a continué à se procurer des situations sans réussir à inscrire le but du break. Les Bretons ont globalement conservé la maîtrise, mais ont laissé suffisamment d’espaces au SCO pour entretenir l’espoir jusqu’au bout. Les Angevins peuvent d’ailleurs nourrir des regrets puisqu’ils ont trouvé la barre transversale à trois minutes du terme, passant tout près d’arracher le match nul. Rennes conserve finalement son avantage (2-1), reste invaincu et grimpe à la quatrième place avec sept points avant de recevoir l’Olympique de Marseille vendredi prochain à 20h45. Angers, douzième avec trois points, se déplacera au Havre samedi prochain à 20h45.