Barça : les louanges de Ronald Koeman à Pedri

Entraîneur du FC Barcelone depuis cet été, Ronald Koeman a pour le moment un bilan positif avec 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites toutes compétitions confondues, et ce malgré le début de saison compliqué en Liga. Mais surtout, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas a lancé un joueur dans le grand bain : Pedri. Alors qu'il évoluait à Las Palmas, les Blaugranas l'ont recruté et le joueur de 17 ans a déjà fait forte impression. Et Koeman a lui-même été surpris par l'Espagnol, auteur de 10 apparitions et 2 buts.

«Le joueur qui m'a le plus surpris est Pedri. Je savais que le Barça l'avait signé depuis Las Palmas et j'avais vu des images de son jeu, un peu, mais je pense que personne ne s'attendait à son amélioration, à sa trajectoire jusqu'à présent. Il y a de quoi être content quand on le voit jouer et s'entraîner avec les meilleurs joueurs au Barça à 17 ans, avec les bonnes performances qu'il affiche», a déclaré le technicien néerlandais dans une interview pour Mundo Deportivo.