Ballon d’Or : Luis de la Fuente envoie un message fort à Lamine Yamal

Sacré meilleur entraîneur de l’année après le titre mondial remporté par l’Espagne lors de la Coupe du Monde aux États-Unis, Luis de la Fuente a tenu à apporter son soutien à Lamine Yamal après la cérémonie du Ballon d’Or 2026. Le prodige du FC Barcelone a terminé à la troisième place, derrière Harry Kane, sacré, et Kylian Mbappé, deuxième. Une nouvelle déception pour le jeune Espagnol, qui espérait décrocher la plus prestigieuse récompense individuelle du football après une saison marquante.

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Le sélectionneur de la Roja reste toutefois convaincu que son joueur aura d’autres occasions de soulever le trophée. « Lamine va gagner plusieurs Ballons d’Or, il faut juste qu’il reste calme. C’est un joueur fantastique », a-t-il déclaré. Un message d’encouragement adressé à l’ailier barcelonais, dont le talent ne fait aucun doute aux yeux de son sélectionneur. À seulement 19 ans, Yamal dispose encore de nombreuses années pour viser le sommet du football mondial et transformer cette troisième place en sacre.