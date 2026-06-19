Mercato : un club ami est prêt à débarrasser l’OM d’Hamed Junior Traoré

Cet été, la Serie A veut encore piller l’OM. La saison dernière, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont pu compter sur les écuries italiennes pour remplir leurs caisses et/ou se débarrasser d’éléments encombrants. Ainsi, l’AC Milan a recruté Adrien Rabiot, qui a été vendu à la suite de sa bagarre avec Jonathan Rowe. L’Anglais, lui, s’est refait la cerise du côté de Bologne. De son côté, Luis Henrique a été sacré champion d’Italie avec l’Inter Milan. Ismaël Koné, qui s’est blessé gravement cette nuit lors du match entre le Canada et le Qatar au Mondial, s’est relancé à Sassuolo. Un club ami qui a aussi accueilli Darryl Bakola.

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Robinio Vaz (AS Roma), Faris Moumbagna (Cremonese) ou encore Pol Lirola (Hellas Vérone) ont, eux aussi, franchi la frontière. Et ils ne seront pas les derniers à le faire. Mason Greenwood espère en faire autant, lui qui s’est déjà entendu avec l’AS Roma. Il attend que la Louve et l’OM trouvent un accord sur le montant du transfert. Les Giallorossi gardent aussi un œil sur Igor Paixão. Pierre-Emile Hojbjerg est, lui, courtisé par l’Atalanta Bergame. Ce vendredi, un autre sociétaire de Serie A aimerait faire ses courses chez les Olympiens.

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Le Genoa veut encore piocher à Marseille

Il s’agit du Genoa. Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, l’écurie italienne, qui a déjà accueilli d’autres Olympiens par le passé (Strootman, Malinovskyi ou encore Vitinha) rêve de le faire revenir au pays. En effet, l’Ivoirien a déjà évolué dans le championnat italien puisqu’il a porté les couleurs d’Empoli, de Sassuolo et de Naples. L’été dernier, il a posé ses valises dans la cité phocéenne sous la forme d’un prêt avec option d’achat quasi obligatoire (8 M€) en provenance de Bournemouth en Premier League. Mais il est définitivement resté avec les Marseillais avec lesquels il a vécu une année peu évidente. Longtemps blessé, il n’a participé qu’à 19 rencontres toutes compétitions confondues, dont 10 en tant que titulaire.

Le polyvalent joueur offensif de 26 ans a marqué 3 buts et délivré 2 assists. Malgré cette saison délicate, Hamed Junior Traoré bénéficie toujours d’une belle cote sur le marché des transferts. Le Genoa est disposé à l’accueillir cet été. L’Olympique de Marseille, qui ne sera pas contre faire l’économie de son salaire, ne devrait pas s’opposer à un départ. D’autant que le club français doit vendre cet été. Il reste à savoir combien l’OM pourrait récupérer pour un joueur valorisé à 15 M€ par le site spécialisé Transfermarkt. Il faut rappeler que les Cherries conservent 50% sur une éventuelle revente selon Sky Sports.