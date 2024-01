FC Barcelone : Xavi règle ses comptes !

C’est la fin de l’ère Xavi. Enfin pas tout à fait, puisque c’est en fin de saison que l’ancien milieu de terrain quittera ses fonctions de coach. Mais son annonce de samedi soir en a surpris plus d’un, Joan Laporta en tête de liste. Effectivement, si le tacticien espagnol avait déjà pris sa décision depuis plusieurs semaines, le président barcelonais n’en a été informé que quelques minutes avant que Xavi ne l’annonce en public. Il a ensuite essayé de convaincre l’entraîneur de changer d’avis, sans succès. Mais avant de se projeter sur le nom du futur entraîneur, le Barça a une saison à disputer.

Et mercredi soir, les troupes barcelonaises défieront Osasuna au stade de Montjuic. Avant ce match, Xavi était présent en conférence de presse et forcément, il a été interrogé sur sa situation. « J’ai été surpris par les messages et les appels. Beaucoup de joueurs m’ont parlé individuellement. Certains m’ont ému. C’était spectaculaire. C’est une réaction positive. J’espère qu’on vivra nos 4 meilleurs mois, on donnera tout », a-t-il d’abord lancé, promettant que cette annonce n’aurait pas de conséquence négative pour la fin de saison, avant de commencer à s’en prendre à tout cet entourage du Barça, qui inclut notamment les journalistes et les supporters.

Xavi estime que les journalistes ont été injustes

« En général, on n’apprécie pas le travail. Ceci crée une fatigue, tout ce que tu fais ne sera jamais jugé à sa juste valeur. On a supporté toute la pression du monde. Jamais notre travail ne sera apprécié », a-t-il par exemple pesté, avant de continuer : « on te fait sentir au quotidien que tu ne vaux rien. Guardiola et Ernesto (Valverde, NDLR) me l’ont dit. Il faut réfléchir. Nous avons un problème par rapport à l’exigence. On ne profite pas du foot. Moi j’ai toujours dit ce que je pense. Vous me critiquez quand je dis que nous sommes en construction. J’ai la sensation que quoi que je fasse ou quoi que je dise, vous n’allez jamais être d’accord. Même en gagnant la Liga, la Supercopa ou en faisant jouer les jeunes ».

Il a tout de même remercié Joan Laporta, et a expliqué qu’il n’écarte pas de revenir à l’avenir. Il a conclu en donnant un conseil à son successeur : « je ne peux pas lui donner de conseil. Il faut qu’il soit lui-même, naturel, qu’il ne se laisse pas influencer. C’est ce que j’ai fait, et j’en suis fier. Mon rêve était de coacher le Barça et de gagner des titres en jouant bien, et on l’a fait. Mon conseil, c’est qu’il profite, mais ça sera impossible ». Amer, le Xavi…