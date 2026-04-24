Lamine Yamal a craint le pire

Lamine Yamal devrait finalement être opérationnel pour la Coupe du Monde avec l’Espagne. Certes sa saison avec le FC Barcelone a pris fin mercredi soir mais il sera remis sur pied à temps pour rejoindre sa sélection. Le timing s’annonce tout de même serré. Sport évoque une absence d’environ 6 semaines, alors que le premier match de la Roja intervient dans 48 jours. Le joueur lui-même a eu très peur comme le rapporte AS.

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Dans la foulée de sa blessure, et alors même qu’il était en train de passer ses premiers examens, l’ailier de 18 ans n’était pas du tout optimiste. «C’est une blessure très grave», a-t-il écrit à certains de ses coéquipiers. Le communiqué publié par le FC Barcelone hier a même laissé entendre qu’une opération a été envisagée en parlant d’«un traitement conservateur.» Les précautions sont donc de mises.