Memphis Depay s'agace des questions sur son choix de rejoindre le Barça

Arrivé cet été au FC Barcelone après être parti libre de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay ne s’attendait sûrement pas à un début de saison comme celui-ci. Le Néerlandais a vu Lionel Messi et Antoine Griezmann quitter le club avant la fin du mercato, des Blaugrana qui doivent toujours faire face à des problèmes financiers importants. Quand il lui a été demandé s'il regrettait son choix de rejoindre la Catalogne, Depay s'est agacé et a répondu : « comment pouvez-vous me demander ça ? », à une question posée par ESPN. « C'est Barcelone. Je ne pense pas que vous compreniez à quel point ce club est grand et ce que cela signifie pour un joueur si vous partez dans un club comme celui-ci. Je ne le regretterai jamais », a-t-il ajouté.

« Malgré les résultats », il se dit « vraiment heureux au club ». Il assume le début de saison raté, même s’il rappelle qu’il y a « tellement de matches à jouer. Tout est encore ouvert. Mais en tant que joueur, vous vous sentez responsable et vous prenez vos responsabilités. Tu te sens concerné. Tous les joueurs prennent des responsabilités au Barça. C'est normal pour un club comme Barcelone (...) Tout le monde panique et pour un club comme Barcelone, c'est une situation nouvelle. Ils ont l'habitude de tout gagner avec du beau football. C'est une nouvelle situation, mais je ne suis pas inquiet. Je suis sûr que nous allons renverser la situation. »