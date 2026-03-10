Real Madrid : Valverde est en désaccord avec Mbappé et Bellingham

Ce mardi, Fede Valverde s’est présenté en conférence de presse à la veille du choc de Ligue des Champions face à Manchester City. L’Uruguayen n’a pas pu esquiver les questions concernant Kylian Mbappé, blessé et forfait pour ce match. «C’est un joueur très important, mais maintenant que nous préparons le match… l’important est de rester concentrés et de tout donner. De donner 100 % en attaque et en défense… et d’obtenir un bon résultat pour le match retour.»

Puis, le polyvalent milieu de terrain a été questionné sur les voyages de KM10 à Paris et de Jude Bellingham à Londres, afin d’avoir un autre avis médical car ils ne font pas confiance au staff médicale madrilène. « J’ai tout ce qu’il faut ici et je suis convaincu d’être entouré des meilleurs. J’ai une grande confiance dans le Real Madrid et j’ai un kinésithérapeute qui est mon bras droit ; je m’en remets entièrement à son jugement. Depuis la fin du match contre le Celta, je ne pense qu’à City. Les éléments extérieurs ne nous affectent pas. Nous aborderons ce match avec les meilleures intentions et j’espère que ce sera une belle soirée.» Le Real Madrid aussi.

