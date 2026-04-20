PSG : Achraf Hakimi a recadré Endrick

Hier soir, l’Olympique Lyonnais a su faire preuve d’une énorme efficacité et de résilience pour l’emporter sur la pelouse du Paris Saint-Germain, grâce aux deux buts inscrits rapidement par Afonso Moreira et Endrick (2-1). Mais à l’issue du match, Achraf Hakimi a expliqué qu’il avait recadré l’attaquant brésilien prêté par le Real Madrid lorsque ce dernier a ouvert le score. Et voici pourquoi.

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« Pourquoi ai-je dit à Endrick de se calmer ? Ce sont des choses qui arrivent pendant un match. On ne va pas se focaliser sur les joueurs adverses. Je voulais que mon équipe reste concentrée et qu’il arrête de faire des choses destinées à nos supporters. Qu’il se consacre au football, surtout parce que c’est un bon joueur. Mais quand il fait des choses qui n’ont rien à voir avec le football, ça peut m’agacer, surtout parce qu’on était menés au score », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par AS.