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Bundesliga

Bundesliga : Dortmund et le Bayern assurent, Leipzig et Nkunku cartonnent

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Neuer @Maxppp
terminé - 15:30 Mayence 1 Bayern Munich 2
terminé - 15:30 Dortmund 2 Elversberg 1

La course en tête se poursuit en Bundesliga. Ce samedi, le Borussia Dortmund a fait le travail face à Elversberg (2-1), grâce à un doublé de Felix Nmecha. Un succès précieux qui permet au BVB de rester à hauteur du Bayern Munich, également vainqueur sur la pelouse de Mayence (1-2). Mais malgré cette victoire, les Bavarois ont connu une nouvelle frayeur avec la sortie sur blessure de Manuel Neuer, qui effectuait tout juste son retour à la compétition. Un nouveau coup dur pour le portier allemand et son équipe.

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Dans les autres rencontres, le RB Leipzig a signé le carton de l’après-midi en écrasant Augsbourg (5-2), confirmant sa belle dynamique avec notamment un but et une passe décisive pour Christopher Nkunku. De son côté, l’Eintracht Francfort a évité le pire sur la pelouse de Paderborn (2-2). Longtemps en difficulté, les hommes de Francfort ont pu compter sur un doublé de Jonathan Burkardt, auteur notamment du but égalisateur dans le temps additionnel, pour arracher un point précieux malgré une expulsion dans leurs rangs.

Les résultats du multiplex de 15h30 :

Borussia Dortmund 2-1 Elversberg : Félix Nmecha (55e, 71e) / Noel Futkeu (81e)

Mayence 1-2 Bayern Munich : Phillip Tietz (90e+3) / Joshua Kimmich (14e) et Lennart Karl (57e)

Paderborn 2-2 Eintracht Francfort : Raphael Obermair (45e) et Marvin Pieringer (73e) / Jonathan Burkardt (23e, 90e+3)

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RB Leipzig 5-2 Augsbourg : Ezechiel Banzuzi (33e), Christopher Nkunku (35e), David Raum (45e+1), Rômulo (60e) et Christoph Baumgartner (66e) / Anton Kade (1er), Uchenna Ogundu (90e+3)

Pub. le - MAJ le
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