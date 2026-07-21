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Troyes travaille sur 2 pistes offensives

Par Santi Aouna - Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Jérémy Le Douaron sous le maillot du Stade Brestois @Maxppp

Promu en Ligue 1 après avoie brillamment remporté le titre en Ligue 2, l’ESTAC cherche désormais à se renforcer dans le but de se maintenir dans l’élite. Malheureusement habitué à faire l’ascenseur entre les deux divisions, le club détenu par le City Football Group a déjà bouclé l’arrivée du prometteur gardien australien Patrick Beach (22 ans), titulaire avec sa sélection durant le Mondial 2026.

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Selon nos informations, Troyes travaille sur deux pistes offensives. La première mène à Jérémy Le Douaron, 28 ans, parti exercer ses talents du côté de Palerme, autre club détenu par le City Football Group, depuis 2 ans. Ancien attaquant de Brest, Le Douaron pourrait donc faire son retour en L1. La deuxième piste concerne Enzo Molébé, 18 ans, prometteur ailier qui appartient à l’OL et qui avait été prêté à Montpellier lors de la deuxième partie de saison passée.

Pub. le - MAJ le
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