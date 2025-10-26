Rennes - Nice : les compositions officielles

Le rebond pour l’un, la confirmation pour l’autre. Ce dimanche après-midi, le Stade Rennais reçoit l’OGC Nice dans le cadre de la 9ème journée de Ligue 1 et la rencontre promet d’être intéressante. D’un côté des Bretons, menés par un Habib Beye sur la sellette depuis plusieurs jours, sur quatre matches nuls consécutifs en championnat et une décevante neuvième place au classement, de l’autre des Aiglons, totalement à la peine en Coupe d’Europe, sur un succès référence face à l’Olympique Lyonnais et une volonté d’enchaîner. La rencontre est à suivre en direct commenté à partir de 17h15 sur Foot Mercato.

Pour ce match, Habib Beye profite d’un groupe au complet et aligne un 4-4-2 avec Samba dans les buts et Seidu, Jacquet, Brassier et Merlin en défense. Blas occupe l’aile droite, Seko Fofana prend l’aile gauche tandis que Rongier et Mahdi Camara forment le double-pivot devant la défense. Enfin, sur le front de l’attaque, le duo Lepaul-Embolo est reconduit. En face, Franck Haise est privé d’Abdelmonem, Bombito, Dante, Moffi et Ndayishimiye, tous blessés, et aligne un 3-4-3 avec Diouf dans les cages et une défense à trois Mendy-Oppong-Bard. Clauss et Abdi sont les pistons niçois du jour tandis que Vanhoutte et Abdul Samed sont dans le coeur du jeu. Enfin, Boga et Sofiane Diop accompagnent Cho en attaque.

Les compositions d’équipes :

Rennes : Samba - Seidu, Jacquet, Brassier, Merlin - Blas, Rongier, Camara, Fofana - Lepaul, Embolo

OGC Nice : Diouf - Mendy, Oppong, Bard - Clauss, Vanhoutte, Abdul Samed, Abdi - Boga, Cho, Diop