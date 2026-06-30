Coupe du Monde 2026 : Erling Haaland pessimiste face au Brésil

La Norvège a éliminé la Côte d’Ivoire (2-1) et retrouvera donc le Brésil en huitièmes de finale le 5 juillet prochain à New York. Et malgré ses 5 buts inscrits depuis le début de la Coupe du Monde (2e meilleur buteur), Erling Haaland a confié que son équipe ne partait pas du tout favorite face à la Seleção.

La suite après cette publicité

«Peu de chances. Affronter le Brésil en huitièmes, c’est un défi qu’il va falloir relever. Tout le monde en Norvège est en liesse en ce moment. Cette unité entre notre équipe et tout le pays autour de la sélection nationale nous aide à mieux jouer. Maintenant, nous allons en huitièmes de finale, où nous affronterons d’excellentes équipes et cela ne sera pas facile. Ce sera difficile de passer ce cap. Ce ne sera pas facile, je ne sais pas si nous y parviendrons. Nous nous sommes beaucoup préparés et nous restons très bien préparés», a-t-il confié au micro de la FIFA.