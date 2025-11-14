Menu Rechercher
Commenter
Bundesliga

Le Bayern et le BvB se disputent une pépite belge

Par Maxime Barbaud
1 min.
Nathan De Caf avec Anderlecht @Maxppp

Un nom que l’on va devoir apprendre à connaître. En quelques apparitions seulement depuis le début de la saison, le jeune Nathan De Cat (17 ans) est devenu une pièce maîtresse d’Anderlecht. Installé au milieu de terrain par son entraîneur, Besnik Hasi, il a démarré 13 des 14 matchs de Jupiler Pro League (1 but et 1 passe décisive en 19 apparitions toutes compétitions confondues) et permis aux Mauves d’occuper le 3e rang du championnat, 8 points derrière l’Union Saint-Gilloise.

La suite après cette publicité

Déjà costaud physiquement (1m92) et très mature malgré son jeune âge, le milieu défensif voit quelques grands clubs européens le courtiser d’après Sky Sport en Allemagne. Vous l’aurez compris, ce sont avant tout des équipes de Bundesliga qui suivent l’international U18 belge, sous contrat jusqu’en 2027 avec Anderlecht. Le Bayern Munich, entrainé par Vincent Kompany, toujours très connecté à son club formateur, et le Borussia Dortmund, sont à la lutte pour tenter de le recruter dans les prochains mois.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Pro League
Bayern Munich
Dortmund
Anderlecht
Nathan De Cat

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Pro League Jupiler Pro League
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Dortmund Logo BV Borussia 09 Dortmund
Anderlecht Logo Anderlecht
Nathan De Cat Nathan De Cat
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier