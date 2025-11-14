Le Bayern et le BvB se disputent une pépite belge

Un nom que l’on va devoir apprendre à connaître. En quelques apparitions seulement depuis le début de la saison, le jeune Nathan De Cat (17 ans) est devenu une pièce maîtresse d’Anderlecht. Installé au milieu de terrain par son entraîneur, Besnik Hasi, il a démarré 13 des 14 matchs de Jupiler Pro League (1 but et 1 passe décisive en 19 apparitions toutes compétitions confondues) et permis aux Mauves d’occuper le 3e rang du championnat, 8 points derrière l’Union Saint-Gilloise.

Déjà costaud physiquement (1m92) et très mature malgré son jeune âge, le milieu défensif voit quelques grands clubs européens le courtiser d’après Sky Sport en Allemagne. Vous l’aurez compris, ce sont avant tout des équipes de Bundesliga qui suivent l’international U18 belge, sous contrat jusqu’en 2027 avec Anderlecht. Le Bayern Munich, entrainé par Vincent Kompany, toujours très connecté à son club formateur, et le Borussia Dortmund, sont à la lutte pour tenter de le recruter dans les prochains mois.