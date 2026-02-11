Tunisie : la grosse mise au point de Sabri Lamouchi sur son attachement au pays

Après la fin de la dernière CAN 2025, la Tunisie a décidé de changer de sélectionneur. La fédération tunisienne a décidé de faire confiance à Sabri Lamouchi. Un choix qui a été critiqué du côté des supporters tunisiens qui avaient évoqué le manque d’attache de l’ancien coach de Rennes au pays. Pour rappel, d’origine tunisienne, il avait décidé de représenter l’équipe de France (12 sélections).

Lors de sa conférence de presse, il a tenu à mettre les choses au clair concernant son attachement à la sélection. «En 1993, je suis en D2 en France. La fédération n’est pas venue me chercher, c’est faux. Mon cousin a poussé. J’ai été appelé, je suis venu et vous savez tous que je n’ai pas joué. Si je n’avais pas eu envie de venir, je n’y serais pas allé. J’y suis allé et l’accueil a été ce qu’il a été. Et si vous me demandez si j’ai eu une explication avec le sélectionneur, je n’ai pas eu le souvenir. Pourquoi je me suis échauffé pendant 30 minutes sans rentrer ? Mon avis sur les binationaux, il ne va pas vous plaire. Moi, on m’avait fait comprendre que le joueur tunisien était meilleur que le joueur qui jouait en Tunisie. Et ils avaient raison. Après quand j’arrive à Auxerre personne ne revient vers moi. Et la France me sélectionne après avec énormément de binationaux. Notre France. Et là ça a commencé à parler. Je peux tout accepter, mais qu’on ne vienne pas me manquer de respect pour l’amour que j’ai pour la Tunisie et pour l’homme que je suis.»