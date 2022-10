Brighton - Chelsea : les compositions officielles

Chelsea se déplace sur la pelouse de Brighton ce samedi après-midi à 16h, à l'occasion de la 14ème journée de Premier League (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM). Les Blues sont 5ème (21 points) et peuvent dépasser Tottenham (3ème, 23 points) en cas de succès. Les Londoniens sont invaincus toutes compétitions confondues (6 victoires, 3 nuls) sous Graham Potter, mais restent sur deux accrocs en championnat, contre Brentford (0-0) et Manchester United (1-1). Le technicien britannique revient pour la première fois dans le club qu'il a quitté en septembre dernier.

La formation du sud de l'Angleterre est désormais entraînée par Roberto De Zerbi. Les Seagulls proposent un football toujours aussi intéressant, mais n'ont pas encore gagné depuis la nomination du coach italien (2 nuls, 3 défaites). Pour monter sur la troisième marche du podium, Chelsea commencera la rencontre en 3-4-3. Thiago Silva, Trevoh Chalobah et l'offensif Marc Cucurella protègeront les cages de Kepa, encore préféré à Edouard Mendy. Pulisic et Sterling prennent en charge les postes de pistons tandis que Loftus-Cheek et Kovacic tenteront d'alimenter Havertz, Mount et Gallagher. En face, Brighton débutera aussi en 3-4-3. Le meilleur buteur des Seagulls, Leandro Trossard, est titulaire en tant que piston gauche. Avec le très précieux Caicedo au milieu ou le trio offensif Mitoma, Lallana, Gross, ils essaieront de mettre à mal la défense des Blues.

Les compositions d'équipes :

Brighton : Sanchez - Estupiñán, Dunk (cap.), Webster - March, Mac Allister, Caicedo, Trossard - Gross, Lallana - Mitoma.

Chelsea : Chelsea : Kepa - Chalobah, Silva (cap.), Cucurella - Pulisic, Kovacic, Loftus-Cheek, Sterling - Mount, Gallagher, Havertz