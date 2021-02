Sergio Ramos donne de ses nouvelles après son opération

Sergio Ramos va manquer entre 6 et 8 semaines de compétition. Le défenseur central a dû être opéré du genou ce week-end et ne pourra pas être rétabli pour les deux rencontres face à l'Atalanta en 8e de finale de Ligue des Champions. Le Real Madrid a déjà communiqué sur la blessure de son capitaine et c'est maintenant au joueur de donner de ses nouvelles, lui qui a entamé sa récupération.

La suite après cette publicité

«Je suis de retour à la maison maintenant. Finalement, j'ai dû subir une intervention chirurgicale. Personne n'aime être dans cette situation mais Dieu merci, tout s'est bien passé. C'était une recommandation médicale et je n'avais pas d'autre choix. Je suis très content de la façon dont tout s'est déroulé et je vais essayer de revenir le plus tôt possible pour aider l'équipe car la saison est encore longue » a exprimé l'Espagnol sur ses réseaux sociaux.