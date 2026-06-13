CdM 2026 : on connaît l’arbitre de France - Sénégal

C’est un visage qui rappellera sans doute quelques souvenirs à Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, N’Golo Kanté ou encore Lucas Hernandez. Pour leur premier match dans cette Coupe du Monde 2026, les Bleus de Didier Deschamps défieront le Sénégal ce mardi (21h00).

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Une rencontre qui sera dirigée par l’arbitre australo-iranien Alireza Faghani, comme annoncé par la FIFA ce samedi. Ce dernier avait notamment été au sifflet du huitième de finale à rebondissements entre l’équipe de France et l’Argentine en 2018 (victoire 4-3 des Bleus). Faghani avait également officié lors de la Coupe du Monde 2022, ou encore lors de la dernière finale de Coupe du Monde des clubs perdue par le Paris Saint-Germain face à Chelsea (0-3).