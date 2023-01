Serie A : Milik offre la victoire à la Juve contre Cremonese, la Fiorentina et Monza dos à dos

La seizième journée de Serie A se poursuivait ce soir. Et on avait notamment la Juventus qui jouait. Un match a priori largement abordable pour la Vieille Dame, qui se déplaçait sur la pelouse de Cremonese, promu et dix-huitième au classement. Seulement, la réalité du terrain fut bien différente, et les coéquipiers d’Adrien Rabiot, sur le banc ce soir, ont eu énormément de mal. Il a ainsi fallu attendre la 90e+1 pour que Milik délivre les siens… sur coup franc. La Juventus conforte ainsi sa troisième position et reste dans la roue de Milan, deux points devant.

La suite après cette publicité

Dans l’autre rencontre du soir, la Fiorentina accueillait Monza. Un match que la Viola a laissé filer (1-1), alors qu’elle avait pris l’avantage grâce à un but d’Arthur Cabral à la 19e minute de jeu. Mais Carlos Augusto a égalisé peu après l’heure de jeu, et le score n’a plus bougé. Avec ce petit point, l’écurie de Florence reste dixième au classement, pendant que Monza pointe à la quinzième marche.

À lire

JT Foot Mercato : les Bleus mettent le feu sur le mercato