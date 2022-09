Naples : les vérités du dossier Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

L'avenir de Cristiano Ronaldo (37 ans) a animé le mercato tout au long de l'été. Désireux de quitter Manchester United, où il n'a plus qu'un an de contrat (plus une année en option), afin de rejoindre un club disputant la Ligue des champions, l'international portugais est finalement resté en Premier League. Naples faisait régulièrement partie des potentielles destinations citées comme pour la star aux 5 Ballons d'Or.

Récemment interrogé à ce sujet par DAZN, le directeur sportif de l'écurie italienne, Cristiano Giuntoli, a tenu à mettre les choses au clair sur le dossier CR7. « Il n'y avait rien de vrai. Nous avons une excellente relation avec (Jorge, son agent, NDLR) Mendes, mais il n'y avait rien de concret. Je suis désolé de dire que nous n'avons jamais été dans de véritables négociations avec Manchester United. » Le feuilleton est clos, du moins, pour le moment.