Rennes : Valentin Rongier opéré du nez

Plusieurs clubs de Ligue 1 ont déjà repris le chemin de l’entraînement. C’est notamment le cas du Stade Rennais. Malheureusement pour Valentin Rongier (31 ans), ce retour s’est fait avec un peu de casse. L’écurie bretonne vient d’annoncer que le milieu de terrain est passé sur le billard.

La suite après cette publicité

«Valentin Rongier opéré du nez. Victime d’une fracture du nez lors de l’entraînement du 21 juillet, Valentin Rongier a subi une intervention chirurgicale ce mercredi. Notre capitaine reste auprès du groupe jusqu’à la fin du stage à Dinard et débute une période de convalescence. Le Stade Rennais F.C. lui souhaite un prompt rétablissement.» La saison ne démarre pas de la meilleure des façons pour l’ancien joueur de l’OM.