Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

Rennes : Valentin Rongier opéré du nez

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Habib Beye et Valentin Rongier @Maxppp

Plusieurs clubs de Ligue 1 ont déjà repris le chemin de l’entraînement. C’est notamment le cas du Stade Rennais. Malheureusement pour Valentin Rongier (31 ans), ce retour s’est fait avec un peu de casse. L’écurie bretonne vient d’annoncer que le milieu de terrain est passé sur le billard.

La suite après cette publicité

«Valentin Rongier opéré du nez. Victime d’une fracture du nez lors de l’entraînement du 21 juillet, Valentin Rongier a subi une intervention chirurgicale ce mercredi. Notre capitaine reste auprès du groupe jusqu’à la fin du stage à Dinard et débute une période de convalescence. Le Stade Rennais F.C. lui souhaite un prompt rétablissement.» La saison ne démarre pas de la meilleure des façons pour l’ancien joueur de l’OM.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Rennes
Valentin Rongier

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Rennes Logo Stade Rennais FC
Valentin Rongier Valentin Rongier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier