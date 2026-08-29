Le Tottenham de Roberto De Zerbi s’est encore ridiculisé !

Tottenham continue de s’enfoncer. Pour sa première à domicile en Premier League, le club londonien s’est, en effet, incliné face à Newcastle (0-2), ce samedi, concédant ainsi une deuxième défaite consécutive après le lourd revers subi à Brentford (0-3) le week-end dernier. Après une saison dernière terminée à la 17e place, les Spurs se retrouvent déjà derniers du championnat avec zéro point, zéro but marqué et cinq buts encaissés. Et plus que le classement, c’est surtout le contenu proposé qui inquiète.

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300 millions d’euros pour ça ?

Pourtant, Roberto De Zerbi dispose désormais d’un effectif considérablement renforcé. Pour rappel, Tottenham a investi plus de 300 millions d’euros au cours de ce mercato estival et quatre recrues étaient d’ailleurs titulaires face à Newcastle : Jean-Paul van Hecke, Sandro Tonali, Mateus Fernandes et Omar Marmoush. Malgré ces dépenses XXL, les Spurs ont encore longtemps semblé manquer d’idées et de rythme. La première période a été poussive, avec quelques opportunités pour Pedro Porro, Mathys Tel ou Van Hecke, mais sans parvenir à trouver la faille. Et ce qui devait arriver arriva.

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Au fil des minutes, Tottenham a progressivement disparu de la rencontre et Newcastle en a profité pour frapper à deux reprises, par Anthony Elanga (62e) puis Yoane Wissa dix minutes plus tard. Incapables de réagir, les Londoniens ont globalement offert un spectacle particulièrement pauvre sur le plan offensif. Pour illustrer cette pauvreté offensive, Tottenham a dû attendre la 87e minute de jeu pour cadrer sa première frappe au cours du second acte.

« Pas de panique » pour Roberto De Zerbi

Si Roberto De Zerbi attendait une réaction de ses hommes, l’ancien coach de l’OM peine pour l’heure à faire fonctionner son nouveau projet. Mais malgré ses débuts totalement ratés cette saison, l’ancien entraîneur de l’OM ne veut pas être alarmiste. « Il n’y a pas lieu de paniquer, a-t-il souligné auprès de Sky Sports. Je sais où nous allons et quel est notre plan. Je suis désolé pour les supporters à cause de ce résultat. Nous devons nous améliorer. Nous devons travailler dur sur le terrain et trouver la bonne alchimie entre les joueurs ».

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« Je ne suis pas en colère, nous travaillons bien et nous avons manqué de chance aujourd’hui au niveau du résultat… Nous devons nous améliorer, a néanmoins indiqué le technicien italien. Changer la donne après deux saisons comme les deux dernières est impossible en dix jours, surtout avec les aléas du marché des transferts. Nous devons travailler dur sur le terrain et retrouver la complicité avec les joueurs, car la saison dernière, avant la fin du championnat, nous étions en Championship et nous nous sommes maintenus ensemble. » S’il est évidemment trop tôt pour tirer des conclusions définitives, Tottenham donne quoi qu’il en soit des raisons de s’inquiéter. Avec une équipe largement renouvelée, un entraîneur réputé pour son football offensif et un recrutement XXL, les attentes étaient élevées et le constat est pour l’heure sans appel. Roberto De Zerbi va devoir trouver rapidement la solution pour éviter que son aventure outre-Manche ne tourne au fiasco…