Chelsea : Liam Rosenior priorité pour remplacer Enzo Maresca

Nouvelle année et nouvel entraîneur. En ce premier jour de 2026, Chelsea a annoncé se séparer d’Enzo Maresca, un an et demi après son arrivée pour remplacer Mauricio Pochettino. Le technicien italien de 45 ans aura permis aux Blues de remporter la Ligue Europa Conférence, de retrouver la Ligue des Champions, et de triompher en Coupe du Monde des clubs face au PSG.

Cette saison fut moins enthousiasmante malgré un carton face au Barça en Ligue des Champions (3-0). Les résultats de Chelsea, 5e en championnat, ont fragilisé sa position en interne, comme ses déclarations publiques jugées parfois trop brutales. Les divergences se seraient accentuées avec sa direction au cours des dernières semaines, notamment depuis qu’il avait révélé discuter avec Manchester City pour possiblement remplacer Pep Guardiola à l’avenir.

Rosenior se détache pour le moment

Son départ a finalement été officialisé ce jeudi, et à en croire la presse britannique, le nom de son successeur devrait assez vite être rendu public. Aucune décision n’a encore été prise, mais The Athletic révèle qu’une piste gagne sérieusement du terrain en interne : celle menant à Liam Rosenior. Après Mamadou Sarr l’été dernier (il est prêté au Racing cette saison), et Emanuel Emegha dans six mois, l’axe Strasbourg - Chelsea pourrait à nouveau être emprunté.

D’après The Athletic, le coach anglais ne manque pas de partisans chez BlueCo, actionnaire commun des deux clubs. Ses idées et sa trace laissée au Racing depuis sa nomination à l’été 2024 en feraient un candidat naturel et crédible. La saison dernière, Strasbourg avait lutté jusqu’à la fin de saison pour la course au top 4 en Ligue 1, avant de terminer à la 7e place, identique à celle occupée par le club à mi-parcours actuellement. Peu de noms ont fuité pour le moment, hormis le sien. The Athletic ajoute qu’Oliver Glasner ne serait pas pressenti contrairement à certaines informations.