EdF : la FFF a déjà choisi le successeur de Didier Deschamps

Dans un grand entretien accordé au Figaro, Phillipe Diallo, président de la FFF, a confirmé avoir déjà choisi le successeur de Didier Deschamps. «De manière qu’à l’issue du dernier match des Bleus, qui, j’espère, se tiendra le 19 juillet (date de la finale de la Coupe du Monde 2026, ndlr), une succession puisse se mettre en place. Oui, je travaille sur le sujet pour être prêt à ce moment-là. Comprenez bien que si, par bonheur, nous devions nous retrouver en finale, il faut aussi faire preuve de bon sens. Oui, je connais son nom. Zidane ? Je vous vois venir. Il n’y a pas énormément de profils qui peuvent prétendre à diriger l’une des plus grandes sélections du monde…». Pour rappel, le sélectionneur des Bleus quittera ses fonctions après la Coupe du Monde 2026.

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Il a poursuivi son interview en souriant et donnant quelques indices, non sans ironie. «L’équipe de France est l’une des meilleures nations au monde et donc tout le monde ne peut pas la piloter. Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire aussi l’objet d’une adhésion des Français, puisque, cette équipe de France de football, c’est l’équipe des Français. Un lien doit se créer entre le sélectionneur et les Français. Didier Deschamps a réussi à le faire durant son mandat de quatorze ans. Son successeur devra cocher aussi cette case.(Il sourit.) Je vous invite à nous retrouver à l’issue de la Coupe du monde. Plusieurs candidatures ? Oui et moins de cinq. Toutes françaises». En tout cas, les Bleus peuvent dormir sur leurs deux oreilles, la succession est déjà assurée.