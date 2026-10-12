LOSC : Davide Ancelotti réagit au communiqué du club sur Tiago Santos

À la veille de son déplacement sur la pelouse d’Arsenal, mardi soir à l’Emirates Stadium pour la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, Davide Ancelotti a fait le point sur son groupe. L’entraîneur du LOSC dispose de la quasi-totalité de son effectif, à l’exception des joueurs blessés : «On a tous les joueurs, sauf les blessés, Tiago Santos, Hamza (Igamane) et Ethan (Mbappé), disponibles dans le groupe. J’ai la possibilité de prendre 23 joueurs en Ligue des champions, contre 21 en Ligue 1. Cela me force à faire des choix, et c’est tombé sur Basar (Önal) samedi. Mais là, il fait partie du groupe».

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Pour rappel, le technicien italien peut convoquer 23 joueurs en Ligue des Champions, contre 21 en Ligue 1, ce qui l’oblige à effectuer certains choix. Basa Önal, écarté lors de la réception du Havre samedi, figure cette fois dans le groupe lillois pour affronter les Gunners. Cette prise de parole a également été l’occasion pour Davide Ancelotti d’évoquer la situation de Tiago Santos, alors que le LOSC a publié un communiqué ce lundi. « On est là pour soutenir Tiago. Il est parti du groupe mais il n’est pas oublié. Je suis aligné avec ce qui est écrit dans le communiqué du club. Le plus important, c’est que nous allons rester près de lui sur le plan humain », a expliqué l’entraîneur des Dogues, qui souhaite accompagner son joueur dans cette période difficile.