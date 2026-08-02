Menu Rechercher
Commenter 7
Éliminatoires CAN

Vladimir Petković va bien quitter le banc de l’Algérie

Par Kevin Massampu
1 min.
Vladimir Petkovic @Maxppp

Vladimir Petković et l’Algérie, le divorce semblait être acté depuis plusieurs semaines. Désormais, ce n’est plus que question de temps avant qu’il ne soit officiel. Selon BeIN Sports Arabic, un accord a enfin été trouvé entre le sélectionneur de 62 ans et la Fédération algérienne (FAF) pour la cessation de leur collaboration, quelques semaines après l’élimination des Fennecs en 1/16es de finale de la Coupe du Monde 2026 contre la Suisse (0-2).

La suite après cette publicité

Arrivé sur le banc algérien en février 2024, le technicien suisso-bosniaque a remporté 24 rencontres sur le banc des Fennecs, tout en ayant été tenu en échec à neuf reprises et en ayant perdu six matchs. L’ancien entraîneur de Bordeaux a également conduit l’Algérie jusqu’en quart de finale de la dernière CAN au Maroc et a permis aux champions d’Afrique 2019 de retrouver le Mondial, après 12 ans d’absence.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Éliminatoires CAN
Algérie
Vladimir Petković

En savoir plus sur

Éliminatoires CAN Éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations
Algérie Flag Algérie
Vladimir Petković Vladimir Petković
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier