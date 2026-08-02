Vladimir Petković va bien quitter le banc de l’Algérie

Vladimir Petković et l’Algérie, le divorce semblait être acté depuis plusieurs semaines. Désormais, ce n’est plus que question de temps avant qu’il ne soit officiel. Selon BeIN Sports Arabic, un accord a enfin été trouvé entre le sélectionneur de 62 ans et la Fédération algérienne (FAF) pour la cessation de leur collaboration, quelques semaines après l’élimination des Fennecs en 1/16es de finale de la Coupe du Monde 2026 contre la Suisse (0-2).

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Arrivé sur le banc algérien en février 2024, le technicien suisso-bosniaque a remporté 24 rencontres sur le banc des Fennecs, tout en ayant été tenu en échec à neuf reprises et en ayant perdu six matchs. L’ancien entraîneur de Bordeaux a également conduit l’Algérie jusqu’en quart de finale de la dernière CAN au Maroc et a permis aux champions d’Afrique 2019 de retrouver le Mondial, après 12 ans d’absence.