FC Barcelone : Hansi Flick ne prolongera pas à n’importe quelles conditions…

C’est la bonne nouvelle des dernières heures du côté du FC Barcelone. Hansi Flick a donné son accord pour ouvrir des négociations quant à une prolongation. L’entraîneur allemand est sous contrat jusqu’en 2026 et son bon travail réalisé cette saison a convaincu sa direction de poursuivre l’aventure, en récompensant son technicien. Le Barça peut encore réaliser un magnifique quadruplé puisqu’il a 4 points d’avance en tête de la Liga, a déjà un pied en demi-finale de Ligue des Champions, est qualifié pour la finale de Coupe du Roi contre le Real Madrid, et a déjà soulevé la Supercoupe d’Espagne en battant son meilleur ennemi.

Sur le principe, l’ancien coach du Bayern Munich est enclin à rester quelques mois de plus à Barcelone mais pas à n’importe quelles conditions non plus. Fort de la légitimité qu’il est en train d’acquérir auprès de son vestiaire, et de ses résultats probants, il a quelques exigences. Elles ne sont pas d’ordres financières mais plutôt sportives. Il souhaite une série de conditions sur lesquelles le club travaille déjà ou même qu’il a déjà remplies, comme prolonger les jeunes cadres que sont Gavi, Pedri, Cubarsi, Balde et Araujo. Il reste le cas Lamine Yamal où les Blaugranas ne semblent pas trop préoccupés malgré leurs difficultés économiques.

Conserver De Jong et Garcia, protéger Koundé et Raphinha

Flick souhaite poursuivre l’aventure avec d’autres éléments de l’effectif qu’il aimerait voir prolonger, selon les informations de Sport. Il y a d’abord Eric Garcia, sous contrat jusqu’en 2026, et revenu en odeur de sainteté cette saison, après un prêt du côté de Gérone. Frenkie de Jong fait partie de cette liste, lui qui est également lié aux Culés pour un an encore. Ces deux éléments ont pris du poids au fur et à mesure de l’exercice alors qu’ils occupaient des rôles plus secondaires. L’Allemand recommande également de protéger deux indispensables : Raphinha et Jules Koundé, respectivement sous contrat jusqu’en 2029 et 2030.

Avec Pedri, le Brésilien et le Français sont les joueurs les plus utilisés de l’effectif. Enfin, dernière demande de Flick, il souhaite que la direction du Barça soit stable dans les années à venir. Le courant fonctionne bien avec Deco, le directeur sportif qui l’a fait venir, mais aussi avec Bojan. Seules les élections pour la présidence du club en 2026 pourraient bousculer un peu les choses mais Flick estime être un homme de consensus. Dans un avenir plus lointain, c’est-à-dire à l’horizon de la fin de saison 2026, il souhaiterait s’attaquer à deux chantiers essentiels à ses yeux : les postes de gardien de but et de numéro 9. Mais pour ça aussi, tout est clair avec Deco.