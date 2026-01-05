MU : la déclaration de Ratcliffe sur Amorim qui fait marrer l’Angleterre

Ruben Amorim n’aura donc tenu que 14 mois à la tête de Manchester United avant de se faire virer. Le Portugais laisse les Red Devils à la sixième place du classement de Premier League et s’en va en affichant l’un des pires bilans de l’histoire d’un coach de MU. Et ce lundi, les Anglais sont visiblement d’humeur taquine. Après l’annonce officielle faite par MU, les médias n’ont pas hésité à rappeler la déclaration de Sir Jim Ratcliffe dans l’entretien qu’il avait accordé à The Athletic le 8 octobre dernier.

« Cela n’arrivera pas (le licenciement d’Amorim, ndlr). Il doit prouver qu’il est un excellent coach sur trois ans. Parfois, je ne comprends pas la presse. Elle veut un succès immédiat. Elle pense que c’est comme un interrupteur qu’il suffit d’appuyer sur un bouton pour que tout devienne parfait dès le lendemain. On ne peut pas diriger un club comme Manchester United en réagissant de manière impulsive à certains journalistes qui s’emballent chaque semaine. » Apparemment, le boss d’Ineos a changé d’avis…