Le Barça ne touchera finalement rien pour Óscar Mingueza

Le FC Barcelone voit s’éloigner définitivement la perspective de récupérer une indemnité sur Óscar Mingueza. En fin de contrat le 30 juin avec le Celta de Vigo, le latéral formé à La Masia n’a toujours pas répondu à l’offre de prolongation de son club, laissant planer l’idée d’un départ libre en fin de saison. Une situation suivie de près par les Blaugrana, qui conservent un pourcentage sur une éventuelle revente, mais qui pourraient finalement ne rien percevoir si le joueur quitte Vigo sans indemnité.

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Dans ce contexte d’incertitude, le coach du Celta, Claudio Giráldez, a reconnu publiquement que la situation restait floue, tout en gardant une porte ouverte. « Non, il ne nous a pas encore dit au revoir », a-t-il expliqué, tout en appelant à une résolution rapide du dossier. Le technicien espagnol espère encore conserver son joueur, auteur de 146 matches sous le maillot galicien, mais le scénario d’un départ libre semble désormais le plus probable, avec plusieurs clubs déjà positionnés sur le défenseur polyvalent d’après Sport.