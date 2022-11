EdF : Ibrahima Konaté veut vite évacuer le forfait de Karim Benzema

La suite après cette publicité

Jour de conférence de presse à Doha, à deux jours de l'entrée en lice de l'équipe de France dans la Coupe du Monde 2022. Présent face aux médias, Ibrahima Konaté (23 ans) a logiquement évoqué le forfait de Karim Benzema. Le défenseur central de Liverpool a d'abord raconté le déroulé des faits avant d'envoyer un message, en vrai compétiteur. Pour lui, l'épisode Benzema ne doit pas venir perturber le début de compétition des Bleus.

«À l’entraînement, moi je ne l’ai pas vu sortir, c’était pendant le jeu. On a su après qu’il était sorti à cause d’une douleur. Après, il a dû faire quelques examens mais il était un peu tard, et nous on est tous partis au lit et on a appris la nouvelle un peu comme tout le monde ici le lendemain matin. Ça nous fait mal, c’est un coup dur pour l’équipe de France. L’objectif est toujours le même, ça fait partie des choses du football. On doit faire avec, avancer et ne pas regarder derrière nous. On a un match qui va arriver très rapidement et si on commence à regarder ces choses-là ça risque d’être compliqué».