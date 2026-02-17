Eden Hazard : « je suis plus chauffeur de taxi que footballeur »

Retraité depuis un peu moins de trois ans, Eden Hazard occupe toujours le terrain médiatique. Ce lundi, il s’est confié au Guardian. Un entretien dans lequel le natif de La Louvière évoque sa nouvelle vie, jamais loin des terrains de football. « Ma vie est assez simple. Je suis père de cinq enfants. En ce moment, je suis plus chauffeur de taxi que footballeur, mais ça me va. » Le Belge, qui vit toujours à Madrid, a expliqué son choix de rester en Espagne : « j’ai pris cette décision pour ma famille, mes enfants, le climat et la gastronomie. La vie passe tellement vite, surtout dans le football. Hier, j’avais 19 ans et aujourd’hui, j’en ai 35. Il faut en profiter, pas seulement dans le football, mais dans tout. »

Dans le média anglais, Hazard a aussi évoqué une anecdote lors de son passage à Chelsea. « Je suis allé à Lille voir un match et j’ai perdu mon passeport sur le chemin du retour. Je suis arrivé en retard et j’ai raté l’entraînement. Pour le match suivant, il m’a écarté de l’équipe et a dit que c’était de ma faute. » Enfin, l’aîné des frères Hazard a parlé de sa joie de jouer pour son pays avec Thorgan. « La Coupe du monde 2018 était incroyable. J’ai eu la chance de jouer avec mon frère. Être capitaine de mon pays était extraordinaire. On sentait que la Belgique était incroyable à cette époque. Même si on n’a pas gagné, aujourd’hui, on dit qu’on était une meilleure équipe que la France, et ça me rend fier. » Une petite victoire pour Hazard.