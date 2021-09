Leon Goretzka prolonge au Bayern Munich

C’était annoncé depuis quelques semaines, c’est désormais officiel, Leon Goretzka a prolongé au Bayern Munich. Alors qu’il était en fin de contrat en juin prochain, l’international allemand a étendu son bail avec les Bavarois jusqu’en 2026.

« Avec le FC Bayern, nous avons tout gagné ces trois dernières années. Mais c'est encore plus agréable que de remporter un titre pour confirmer et répéter ces succès. Nous voulons construire là-dessus dans les prochaines années (...) L'équipe, le club et l'environnement sont non seulement très professionnels, mais aussi familiers. Ce mélange est l'un des garants du succès de ce club. Je suis très heureux d'avoir pu prolonger mon contrat de façon anticipée jusqu'en 2026 », a déclaré Goretzka via un communiqué.